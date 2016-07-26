Сотрудница красноярского банка оформляла кредиты на выдуманных клиентов

Сотрудницу одного из красноярских банков уличили в крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе городской полиции. Название финансово-кредитной организации оперативники пока не уточняют.

Установлено, что 29-летняя злоумышленница составила 3 кредитных договора по подложным документам на вымышленных клиентов. Таким образом она незаконно получила деньги, принадлежащие банку. Речь идет о сумме более 370 тысяч рублей.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество», ей может грозить до 6 лет лишения свободы.

Вы можете сообщить эту информацию другим людям, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: