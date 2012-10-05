Посетитель с ножом пытался ограбить банк в Красноярске (видео)

Сегодня в Красноярске было совершено разбойное нападение на отделение банка на ул. Тельмана. Подозреваемого задержали на месте, сообщили в краевом управлении Росгвардии.

По предварительным данным, посетитель банка дождался своей очереди, затем достал нож и потребовал у кассира деньги. Сотрудник нажал тревожную кнопку, и на место выехала группа задержания.

Материалы по теме Бедных в России стало больше на 300 тысяч

«Наряд вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта полиции Егора Казанцева и сержанта полиции Дмитрия Карасикова, оперативно среагировав в сложившейся ситуации, задержал нападавшего на банк», — рассказали в пресс-службе управления.

Подозреваемого доставили в дежурную часть полиции. По факту разбойного нападения на банк проводится проверка.

В пресс-службе полиции добавили, что задержанному 43 года.