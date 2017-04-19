В Красноярск впервые привезли мобильную модульную подстанцию

На подстанции 110 кВ «Мясокомбинат» в Красноярске установили современную передвижную подстанцию, которая существенно повысит надежность электроснабжения в многоэтажных домах.

Этот энергообъект используется на территории филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго» впервые. Основная его задача — повышение надежности электроснабжения в существующих и строящихся многоэтажных домах в двух микрорайонах. Модульная подстанция станет источником резервного питания во время устранения последствий возможных технологических нарушений, а также при проведении работ по реконструкции распределительного устройства подстанции «Мясокомбинат».

Накануне экскурсию по энергообъекту для журналистов провел заместитель директора — главный инженер производственного отделения «Красноярские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго» Сергей Чернявский. По его словам, у мобильной подстанции пока нет аналогов в Красноярске и крае. На объекте установлено самое современное оборудование и быстродействующая защита.

«Уникальность подстанции в том, что она мобильна, ее можно перемещать между объектами, устанавливать, где потребуется, и в кратчайшие сроки вводить в работу», — рассказал Сергей Чернявский.

Отметим, что благодаря модульной подстанции почти 17 тысяч красноярцев и 20 социально значимых учреждений в микрорайонах Бугач и Мясокомбинат не будут испытывать неудобства из-за плановых и внеплановых работ энергетиков.