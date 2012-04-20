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Женщина-наркокурьер везла героин в огромном плюшевом зайце (видео)
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Женщина-наркокурьер везла героин в огромном плюшевом зайце (видео)

20 апреля 11:08
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42-летняя жительница Кемеровской области привезла в Красноярский край героин в детской игрушке. Задержали ее и пресекли незаконный оборот наркотиков в крупном размере минусинские полицейские.

При личном досмотре у женщины обнаружили большую мягкую детскую игрушку в виде зайца, однако ее владелица заявила, что это подарок мужчины и она не знает, что в игрушке находится что-то постороннее. Полицейские расстегнули замок на игрушке и нашли в отверстии, предназначенном для батареек, сверток с веществом белого цвета. Экспертиза установила, что это героин общим весом более 230 гр.

В Красноярском крае полицейские арестовали подозреваемую в незаконном хранении героина

Видео: 24.мвд.рф

Женщину арестовали и возбудили против нее уголовное дело, злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы.

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