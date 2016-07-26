Банк «Акцепт» расширяет возможности для бизнесменов Красноярского края

С 12 апреля предприниматели Красноярского края могут воспользоваться государственной поддержкой при получении кредита или гарантии в банке «Акцепт» с помощью двух региональных фондов поддержки малого и среднего бизнеса на новых особых условиях.

Банк увеличил максимальную сумму кредитования и выдачи гарантий на одного или группу связанных клиентов до 300 млн рублей, а также предлагает индивидуальную ставку в зависимости от финансового состояния и кредитоспособности предприятия.

Узнать подробности можно на сайте www.akcept.ru, в красноярском офисе банка по адресу: ул. Партизана Железняка, 32, или по телефону контакт-центра 8-800-100-27-37.