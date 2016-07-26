Юные регбисты «Енисея-СТМ» взяли золото на турнире во Франции

Юношеская сборная «Енисей-СТМ» стала обладателем золотых медалей международного турнира SQY Festival, который во Франции в городе Эланкур.

Ежегодно с 2000 года соревнование проводит туристическое агентство при Федерации регби Франции Groupe Couleur. В турнире принимают участие 50 команд в возрасте до 14, 12 и 10 лет. В категории до 14 лет, где играли юные регбисты «Енисей-СТМ», принимали участие 8 регбийных школ.

На предварительном этапе «Енисей-СТМ» разгромил команды: St Munchin’s College (Ирландия) — 30:0, Prato Sesto Rugby (Италия) — 15:0 и три французских — SQY Rugby — 30:0, Stade Francais Rugby — 40:0, MLSGP Rugby — 40:0, а с английской командой Oxford Rugby Club сыграл вничью.

По итогам предварительного этапа, команды, занявшие 1 и 2 место, вышли в финал турнира. В упорной борьбе «Енисей-СТМ» уступил англичанам из Oxford Rugby Club с отрывом в одну попытку — 5:10. Тем не менее, красноярцы взяли золото турнира, но за второе место. В этом турнире чемпионов отметили «платиной», поэтому серебристо-белые медали и переходящий кубок уедут в Англию до следующего года.

«Никто не ждал конкуренции от клуба из России. Но уже после первого матча у нас появились болельщики, а дальше французы уже были уверены, что мы увезем главный трофей домой — переживали: как возвращать будем? Конечно, мы ехали за первым местом, но немножко не дотянули, — прокомментировал игру своих подопечных тренер команды Максим Зальцман.

«Регбисты Oxford Rugby Club атаковали всю игру тяжёлыми нападающими, которым мы не давали проходить и разгоняться. За 7 минут до конца последнего тайма они продавили нашу оборону и положили первую попытку, за 3 минуты до финала мы ответили тем же. Возникло ощущение, что сейчас дожмем, но последовала невынужденная ошибка и нам занесли вторую попытку. После игры тренеры и регбисты сердечно благодарили нас за матч. У меня создалось впечатление, что эта команда приехала на турнир с той же целью, что и мы — найти достойного соперника — и искренне радовались, что нашли», — добавил он.

В планах у команды «Енисей-СТМ-2003» отдохнуть ближайшую неделю и начать подготовку к регулярному первенству России, которое пройдет в июне.