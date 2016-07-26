Сданный в аренду красноярский вулкан просят сделать памятником

Сданный в аренду вулкан под Красноярском хотят превратить в памятник природы и охранять. Такое решение было принято вчера, 19 апреля, во время публичных слушаний, которые прошли в Зыковском сельсовете Березовского района края.

Напомним, в январе стало известно, что Черная сопка — популярное для прогулок у красноярцев место, — а также несколько сотен гектаров леса вокруг неё оказались в аренде у частного животноводческого предприятия. К решению создавшейся проблемы были привлечены правоохранительные органы, а самой сопке предложили присвоить статус памятника природы.

Вчера вечером в Зыковском сельсовете по этому поводу состоялись общественные слушания по «выяснению мнения жителей сельсовета по вопросу признания природного геологического памятника „Черная сопка“ особо охраняемой природной территорией краевого значения».

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По итогам общественных слушаний в Зыково все участники единогласно поддержали обращение к губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому с предложением о создании новой особо охраняемой природной территории в Березовском районе — памятника природы регионального значения «Черная сопка».

Инициативу поддержали в Гражданской ассамблее Красноярского края. Там пояснили, что на встрече жителям рассказали, что сейчас аренда участков оспаривается через суд.