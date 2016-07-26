Красноярцы могут стать новыми лицами Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проведет 21 апреля традиционную акцию «День открытых людей». В этот день красноярцы смогут не только получить консультацию от менеджеров компании, но и принять участие в конкурсе «Без звезд в рекламе», победители которого станут героями рекламных кампаний оператора.
«День открытых людей» пройдет в салонах связи оператора в Красноярске и Норильске. В течение дня менеджеры красноярского филиала Tele2 ответят на вопросы абонентов о качестве связи, продуктах и услугах, мобильных устройствах, а также расскажут о преимуществах новой тарифной линейки.
Акция «День открытых людей», в которой принимают участие все филиалы Tele2, проходит в компании десятый раз. По случаю юбилея популярного проекта оператор организовал конкурс «Без звезд в рекламе» для своих абонентов. Компания предлагает клиентам сделать селфи в специальной инста-рамке в одном из салонов связи Tele2, выложить 21 апреля в социальной сети Instagram или «ВКонтакте» с хештегами #Tele2Russia и #лицаTele2_2. Финалистов конкурса ждет профессиональная фотосессия − они станут новыми героями имиджевой рекламной кампании Tele2.
«День открытых людей» в Красноярском крае пройдет в салонах связи по адресам:
- — Красноярск, Красная площадь, д. 1;
- — Красноярск, Вейнбаума, д. 94;
- — Красноярск, пр-т им. газеты Красноярский Рабочий, д. 27;
- — Красноярск, пр-т им. газеты Красноярский Рабочий, д. 95;
- — Красноярск, пр-т им. газеты Красноярский Рабочий, д. 18;
- — Красноярск, пр-т им. газеты Красноярский Рабочий, д. 56;
- — Красноярск, ул. Высотная, д. 1;
- — Красноярск, ул. Забобонова, д. 17;
- — Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 12;
- — Красноярск, ул. 9 Мая, д. 38;
- — Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 45;
- — Красноярск, ул. Щорса, 43;
- — Красноярск, ул. Павлова, 44;
- — Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 16;
- — Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д. 65;
- — Красноярск, проспект Металлургов, д. 53;
- — Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 129;
- — Норильск, пр-т Металлургов, д. 10;
- — Норильск, Ленинский пр-т, д. 28.
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