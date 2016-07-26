Красноярцы могут стать новыми лицами Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проведет 21 апреля традиционную акцию «День открытых людей». В этот день красноярцы смогут не только получить консультацию от менеджеров компании, но и принять участие в конкурсе «Без звезд в рекламе», победители которого станут героями рекламных кампаний оператора.

«День открытых людей» пройдет в салонах связи оператора в Красноярске и Норильске. В течение дня менеджеры красноярского филиала Tele2 ответят на вопросы абонентов о качестве связи, продуктах и услугах, мобильных устройствах, а также расскажут о преимуществах новой тарифной линейки.

Акция «День открытых людей», в которой принимают участие все филиалы Tele2, проходит в компании десятый раз. По случаю юбилея популярного проекта оператор организовал конкурс «Без звезд в рекламе» для своих абонентов. Компания предлагает клиентам сделать селфи в специальной инста-рамке в одном из салонов связи Tele2, выложить 21 апреля в социальной сети Instagram или «ВКонтакте» с хештегами #Tele2Russia и #лицаTele2_2. Финалистов конкурса ждет профессиональная фотосессия − они станут новыми героями имиджевой рекламной кампании Tele2.

«День открытых людей» в Красноярском крае пройдет в салонах связи по адресам: