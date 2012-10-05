Компания «Основа Концепт» завершила строительство уникального дома в Удачном

Компания «Основа Концепт» — один из лидеров загородного домостроения в Красноярске — завершила строительство загородного дома в микрорайоне Удачный. В несколько этапов специалисты возвели теплый дом с внутренней отделкой, в котором жильцы уже справили новоселье.



Уникальному дому не страшны сибирские морозы и время — каркасный дом не уступает по характеристикам аналогичному жилью из бруса или газобетона. Более того, стоимость дома от компании «Основа Концепт» сравнима с затратами на покупку квартиры в новостройке.



Площадь двухэтажного дома с гаражом, отделкой, системой воздушного отопления и водопроводом составляет 264 кв. метра. Фундамент выполнен на винтовых сваях, несущий деревянный каркас дома изготовлен в заводских условиях на собственном производстве компании, а утепление всех конструкций произведено экологичным целлюлозным утеплителем. Внутри и снаружи дом обшит экологичными плитами Green Вoard.

Ознакомиться с подробным рассказом о каждом этапе строительства роскошного дома в Удачном можно здесь.

Специалисты компании «Основа Концепт» предлагают всем красноярцам, заинтересованным в строительстве собственной загородной недвижимости, осмотреть дом, записавшись на экскурсию по тел. (391) 23-11-833. Кроме того, подробную информацию можно найти на сайте.

karkas24.ru

osnova24.ru

woodex24.ru

«ВКонтакте»

Facebook