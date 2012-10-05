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Компания «Основа Концепт» завершила строительство уникального дома в Удачном
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Компания «Основа Концепт» завершила строительство уникального дома в Удачном

25 апреля 9:30
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Компания «Основа Концепт» — один из лидеров загородного домостроения в Красноярске — завершила строительство загородного дома в микрорайоне Удачный. В несколько этапов специалисты возвели теплый дом с внутренней отделкой, в котором жильцы уже справили новоселье.

Уникальному дому не страшны сибирские морозы и время — каркасный дом не уступает по характеристикам аналогичному жилью из бруса или газобетона. Более того, стоимость дома от компании «Основа Концепт» сравнима с затратами на покупку квартиры в новостройке.

Так выглядит двухэтажный дом в Удачном с улицы.
Фото: «Основа Концепт»
Большая площадь помогает воплощать любые дизайнерские идеи в жизнь.
Фото: «Основа Концепт»
На второй этаж ведет лестница.
Фото: «Основа Концепт»
Светлые оттенки зрительно увеличивают пространство.
Фото: «Основа Концепт»
В доме есть все для комфортной жизни новоселов — от дизайна до коммуникаций.
Фото: «Основа Концепт»

Площадь двухэтажного дома с гаражом, отделкой, системой воздушного отопления и водопроводом составляет 264 кв. метра. Фундамент выполнен на винтовых сваях, несущий деревянный каркас дома изготовлен в заводских условиях на собственном производстве компании, а утепление всех конструкций произведено экологичным целлюлозным утеплителем. Внутри и снаружи дом обшит экологичными плитами Green Вoard.

Ознакомиться с подробным рассказом о каждом этапе строительства роскошного дома в Удачном можно здесь.

Специалисты компании «Основа Концепт» предлагают всем красноярцам, заинтересованным в строительстве собственной загородной недвижимости, осмотреть дом, записавшись на экскурсию по тел. (391) 23-11-833. Кроме того, подробную информацию можно найти на сайте.

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