Главный красноярский полицейский посетил подчиненных в Чечне

Главный полицейский Красноярского края Александр Речицкий посетил с рабочим визитом Чеченскую республику. Он приехал туда 20 апреля, в аэропорту города Грозного его встретил местный министр внутренних дел Руслан Алханов.
Сразу после этого руководители силовых ведомств отправились к мемориалу памяти погибших в борьбе с терроризмом сотрудников правоохранительных органов, где отдали дань памяти и уважения погибшим героям и возложили цветы.
Также в рамках рабочего визита Речицкий посетил место дислокации сотрудников ГУ МВД России по Красноярскому краю, которые в составе ВОГОиП МВД России проходят службу в Чеченской республике.
Начальник Главного управления МВД России по Красноярскому краю
Ссылки по теме:
- В Красноярске со слезами проводили полицейских в командировку на Кавказ
- «С возвращением, любимый»: Рисковавших жизнью полицейских встретили с воздушными шарами
- Главный красноярский полицейский получил напутствие от Путина
- Новый глава ГУ МВД: «Сегодняшнее положение дел меня совершенно не устраивает» (видео)