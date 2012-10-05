Жители Пашенного боятся «эксгибициониста» возле школы

Жители красноярского микрорайона Пашенный пожаловались в соцсетях на появление эксгибициониста возле школы. Информацию об опасном, по их мнению мужчине, они распространили накануне вечером в группе микрорайона.

Одна из жительниц рассказала, что подозрительного мужчину заметили возле школы № 137 (Судостроительная,50). С ее слов, он оголяется, совершает развратные действия и при этом близко подходит к детям.

«Заявление в полицию написано ни одним родителем, но наши добрые стражи бездействуют, говоря о том, что у него справка и он не опасен. В это время он продолжает каждое утро там появляться, здоровый мужик, килограммов 100. Мы, родители, обратились к журналистам с надеждой, что хоть так дело сдвинется. Предупредите детей, чтобы были бдительны!» — призвали они других жителей микрорайона.

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Обеспокоенные родители уточнили, что первое заявление в полицию они написали еще в прошлую пятницу. Они также добавили, что будут добиваться изоляции мужчины от общества.

В пресс-службе МУ МВД России «Красноярское» подтвердили факт поступления заявления и рассказали, что передали материалы в следственный комитет.

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