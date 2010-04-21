>
>
России нужна стратегия подъема регионов, уверен красноярский депутат Госдумы
Новости
/
Политика
,
В России
,
В Красноярском крае

России нужна стратегия подъема регионов, уверен красноярский депутат Госдумы

21 апреля 9:59
10

Правительству страны необходимо уделять больше внимания развитию регионов, а не Москвы, уверен депутат Государственной Думы РФ от Красноярского края Сергей Натаров.

Напомним, 19 апреля председатель правительства России Дмитрий Медведев выступил в нижней палате парламента страны с ежегодным отчетом о работе исполнительной власти в минувшем году.

Материалы по теме
У красноярцев сократились реальные доходы

Так, премьер-министр заявил, что в 2016-м в каждой из критически важных для развития страны отраслей наблюдался прогресс. В частности, чиновник указал на увеличение продолжительности жизни и то, что «уже в IV квартале прошлого года экономика России показала, хоть и небольшой, но рост». Однако признал он и проблемы — например, то, что экономическая ситуация последних лет негативно сказалась на доходах граждан. При этом Медведев заявил, что МРОТ поднимется «до уровня прожиточного минимума работающего» лишь в ближайшие годы.

После доклада он ответил на вопросы, и выступили представители думских фракций. В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский затронул острые темы трудоустройства, строительства дорог и жилья, необходимости поддержки «независимых, самостоятельных» граждан.

Сергей Натаров

Депутат Государственной Думы, представитель Красноярского края Сергей Натаров, комментируя выступление премьера и заданные ему вопросы, подчеркнул, что основное внимание исполнительная власть страны должна уделить тому, что действительно важно ее гражданам:

«Реальный рост промышленного производства, сбалансированная, без перекосов, кадровая политика, доступность нормального жилья, обуздание коррупции — вот, в чем сегодня нуждаются люди. Об этом и напомнил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, обращаясь к премьер-министру», — сказал Натаров.

Он отметил, что решение проблем российской экономики напрямую зависит от действий правительства и уже в самое ближайшее время нужна четкая стратегия развития страны, ориентированная не на Москву, а на подъем регионов.

Россиянам надо дать трудиться и становиться богаче, власти должны помочь им жить лучше, уверен Сергей Натаров.

Натаров Сергей Васильевич
Натаров Сергей Васильевич
Депутат Государственной Думы РФ VII созыва от Красноярского края (ЛДПР)
Медведев Дмитрий Анатольевич
Медведев Дмитрий Анатольевич
Председатель Правительства Российской Федерации
Жириновский Владимир Вольфович
Жириновский Владимир Вольфович
Основатель и председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР)

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать