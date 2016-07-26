За убийство бизнесмена ради «Лексуса» осуждены его завистники

Осуждены двое молодых мужчин 29 и 30 лет, которые убили хакасского предпринимателя из-за дорогого автомобиля и пригнали его в Красноярск.

Все произошло в феврале прошлого года, когда один из злоумышленников приехал в гости к другу из другого района Хакасии. Находясь в Абакане, они несколько раз видели дорогой автомобиль Lexus, на котором ездил 49-летний мужчина, и решили завладеть иномаркой. Вечером 18 февраля преступники напали на автомобилиста, когда тот ставил авто в гараж. После того как потерпевший передал им ключи, один из них ножом нанес водителю множественные удары в область шеи и лица, от которых тот скончался. По данным пресс-службы СУ СК по Хакасии, второй налетчик не знал об этом.

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Затем они поехали в Красноярск, чтобы сбыть похищенное — в автомобиле находилось имущество на общую сумму около 3 млн рублей.

Накануне суд назначал непосредственному убийце предпринимателя 22 года лишения свободы, а второму налетчику — 12 лет. Оба будут отбывать срок в колонии строгого режима.