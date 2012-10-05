Доверчивая девушка продавала аккордеон и лишилась накоплений

23-летняя жительница Иланского района стала жертвой мошенника при продаже аккордеона. Она лишилась 55 тыс. рублей, а музыкальный инструмент так и не продала.

Материалы по теме «Осталась без рук, деньги нужны!»: как в соцсетях взламывают страницы красноярцев Советы IT-специалистов и примеры интернет-разводов

Девушка рассказала полицейским, что разместила в интернете объявление о продаже аккордеона, ей позвонил потенциальный покупатель и согласился приобрести инструмент.

«Мужчина предложил перевести деньги на банковскую карту, так как наличными расплатиться он не может в связи с долгосрочной командировкой. Для этого потерпевшая должна была привязать свою карту к номеру покупателя. Доверчивая девушка выполнила все условия, после чего обнаружила пропажу 55 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, злоумышленнику может грозить до 5 лет лишения свободы.

Вы можете предупредить других о мошенничестве, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: