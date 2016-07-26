МТС инвестирует в инфраструктуру Красноярского края 2 миллиарда рублей

МТС и правительство Красноярского края на КЭФ подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. До конца 2018 года МТС планирует инвестировать в развитие инфраструктуры связи региона 2 млрд рублей.

Основную часть инвестиций направят на строительство новых базовых станций стандарта 4G, их количество возрастет примерно вдвое. Это позволит обеспечить сплошное покрытие сети «четвёртого поколения» и доступ к высокоскоростному мобильному интернету городов красноярской агломерации, включая Железногорск, Сосновоборск, Березовку, Дивногорск, Емельяново.

Запланированные работы позволят повысить качество услуг сети 4G и в других поселениях, включая все крупные города края, а также ряд сёл и пгт, включая, Новочернореченский, Сухобузимское, Большая Мурта, Казачинское, Абан, Агинское, Ирбейское, Таежный, Нижний Ингаш, Нижняя Пойма, Балахта, Новоселово, Краснотуранск, Идринское, Курагино, Тесь, Казанцево. Отдельная большая работа будет проведена на севере Красноярского края, где новые базовые станции 4G появятся в Дудинке и Норильске.

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Расширение сети 4G МТС позволит перераспределить нагрузку и увеличить пропускную способность в сетях 3G и 2G. Таким образом компания добьется повсеместного улучшения параметров качества связи для всех абонентов МТС. Помимо расширения сети 4G, в ближайший год пройдет масштабная модернизация оборудования. Все базовые станции МТС стандарта 2G в Красноярском крае будут заменены на самые современные, использующие feederless-решение — более совершенную технологию передачи сигнала от базовой станции к антеннам по оптическому кабелю. В результате радиус покрытия базовых станций увеличится (прирост составит до 20 процентов), улучшится проникновение сигнала внутри зданий. Кроме того, данный проект позволит унифицировать оборудование сотовой сети МТС: все базовые станции всех стандартов — 2G, 3G, 4G будут от одного вендора, что, безусловно, дополнительно даст улучшение качества сети.

Также в рамках инвестиционного соглашения МТС продолжит строить оптоволоконные линии связи. Уже в этом году введут в эксплуатацию линии Идринское—Минусинск и Курагино—Танзыбей, что позволит существенным образом улучшить качество связи для жителей южных районов края.

«Красноярский край — один из приоритетных регионов для экономики страны, и мы видим огромный потенциал для развития современных телекоммуникационных сервисов в регионе, — отметил директор филиала МТС в Красноярском крае Олег Низомиддинов. — С 2008 года мы инвестировали в развитие инфраструктуры края более 7 миллиардов рублей, что позволило нам обеспечить доступ к современным услугам связи почти для 3 миллионов жителей, причем не только в городах, но и в сельской местности. И что особенно важно — в северных районах края, на Таймыре, ведь мы понимаем, насколько это актуально для вахтовиков и жителей Севера. Программа по развитию сетей, которую мы запланировали до конца 2018 года, позволит компании реализовать ряд прорывных технологических проектов для повышения инвестиционной привлекательности региона и заложить эффективный базис для развития в регионе технологических инноваций, в том числе, на стратегических промплощадках Красноярского края».

«Мы продолжаем сотрудничество с компанией „МТС“, и у нас уже сложилась хорошая традиция в дни Красноярского экономического форума закреплять планы на ближайшие годы, — сообщил председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко. — Хочу отметить, что компания всегда выполняет свои обязательства по заявленным инвестициям в развитие инфраструктуры связи края. В течение двух лет „МТС“ собирается вложить в наш регион еще 2 млрд рублей, что, конечно, будет способствовать улучшению качества услуг связи на территории края. С учетом географических особенностей нашего региона это особенно важно для развития экономики и преодоления „цифрового неравенства“. Поэтому мы приветствуем планы телеком-оператора по расширению и модернизации своей сети. Убежден, что компания и в этот раз системно и в полном объеме реализует свои намерения».