Красноярский край подписал более 30 соглашений на экономическом форуме

На площадках Красноярского экономического форума «Российская экономика: повестка 2017-2025» Красноярский край заключил более 30 соглашений.

Они касаются создания новых мощностей по глубокой переработке леса, инфраструктурных проектов, переработки сельхозпродукции, высокотехнологичных производств.

Всего же на его площадках участники — органы власти, бизнес, общественные организации — подписали 45 документов о сотрудничестве. Особое значение имеет блок экологической направленности. По экологической тематике форума подготовят доклад специальному представителю президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову.

Напомним, в этом году КЭФ был посвящен обсуждению стратегических направлений развития страны на среднесрочную перспективу и внедрению современных управленческих технологий. Площадки КЭФ посетили более 5 тысяч человек из 20 стран мира и свыше 50 регионов России. За три дня работы форума состоялись более 100 мероприятий, в том числе 65 дискуссионных площадок и мозговых штурмов. На выставке свою продукцию представили 36 компаний малого и среднего бизнеса.

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В дискуссиях приняли участие заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, министр экономического развития России Максим Орешкин, руководители федеральных ведомств, полпред президента в СФО Сергей Меняйло, губернаторы регионов, руководители крупнейших промышленных компаний, представители экспертного сообщества, общественных организаций.

Губернатор края Виктор Толоконский отметил, что форум в очередной раз подтвердил свою востребованность и высокий интерес к обсуждаемой проблематике.

«Здесь идет очень содержательный разговор о задачах и решениях, которые необходимо принимать государству, бизнесу и обществу. Проанализировав итоги, мы представим в правительство Российской Федерации, в другие государственные институты качественный доклад с предложениями, которые, на взгляд экспертов, нужно учесть при формировании действий правительства в ближайшее время», — сказал Толоконский.

Аркадий Дворкович поблагодарил организаторов за сохранение «красноярского формата» в виде мозгового штурма и подтвердил, что результаты обсуждений будут востребованы.

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«На заключительном пленарном заседании прозвучало порядка 70-80 идей по всем направлениям. В ближайшее время мы получим обобщающие материалы, содержащие основные итоги форума, и задействуем их в работе», — сказал вице-премьер.

Также Дворкович отметил, что и в следующем году на Красноярском форуме будут обсуждать «приоритетные проекты, которые важны для жителей Сибири и страны в целом».

Максим Орешкин обозначил основные идеи, звучавшие на разных площадках: