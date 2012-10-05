Студентам-нефтяникам показали историю освоения месторождений Ванкорского кластера

Сегодня, 21 апреля, в Институте нефти и газа Сибирского федерального университета в рамках традиционного «Дня Роснефти» открылась экспозиция «Ванкорский кластер в действии». Выставка рассказывает о этапах становления и развития месторождений Ванкорского кластера, объединившего Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное месторождения. Будущие нефтяники визуально познакомились с географически удаленными, уникальными по своим запасам и свойствам месторождениями красноярского Севера, этапами становления и развития кластера.

На выставке представлены фотографии, снятые в 2013-2016 годах красноярским фотожурналистом Александром Кузнецовым. На фотографиях можно увидеть монументальность и технологичность Ванкора, отличающегося высокой степенью экологии производства, где забота о благополучии окружающей среды возведена в принцип. Также запечатлены этапы строительно-монтажных и пусконаладочных работ на Сузунском месторождении.

В составе экспозиции представлена уникальная коллекция нефти, собранная в разные годы геологами и нефтяниками предприятия на месторождениях Ванкорской группы. Можно воочию оценить разницу ванкорской и сузунской нефти, байкаловской нефти и кондесанта.

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Чтобы студенты-нефтяники могли наглядно узнать, с чем им предстоит работать в дальнейшем, представители ООО «РН-Ванкор» передали Институту нефти и газа образцы нефти и конденсата с месторождений Ванкорского кластера.

В течение месяца фотовыставка «Ванкорский кластер в действии» будут вдохновлять учащихся вуза, а затем переедет в северные территории края — Дудинку, Игарку, Туруханск. Выставка «Ванкорский кластер в действии» впервые была представлена красноярцам в декабре 2016 года в музейном комплексе «Площадь Мира».