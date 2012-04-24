Летнее тепло ждет красноярцев перед майскими праздниками

Жару и солнце пообещали красноярцам на предпраздничной неделе.

Почти все будни — с понедельника до четверга — в Красноярске будет стоять по-летнему теплая погода. В понедельник ожидается переменная облачность, слабый ветер и температура, постепенно повышающаяся до +18 °С. К ночи столбики термометров будут показывать от +5°С до +8 °С, а во вторник днем воздух прогреется уже до +20 °С.

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Среда и четверг будут самыми жаркими днями недели — +23... +26 °С днем и от +8° до +11 °С по ночам. Ночь с четверга на пятницу станет также самой теплой: температура опустится лишь до +13... +16 °С. Но в последний день предпраздничной недели пойдет дождь, который принесет с собой похолодание до +9 ... +11 °С днем.

Три выходных дня, которые ожидают красноярцев после жаркой рабочей недели, будут дождливыми. Ожидается, что субботу будет пасмурно, но воздух прогреется с утренних +6 до +18 °С днем, а в воскресенье дождь будет идти целый день и температура будет колебаться в пределах суток от +6 до +10 °С.

Таким же будет и праздничный понедельник следующей недели, 1 мая: слабый дождь почти целый день и температура от +1 до +6 °С.