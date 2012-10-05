Дымка с запахом гари окутала Красноярск и пригород

Красноярск окутал дым от горящей травы. Палы зарегистрированы «во всех направлениях» вокруг Красноярска и в пригороде, подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Плотная дымка с запахом гари накрыла практически весь город, сообщают красноярцы. По данным спасателей, палы травы происходят в городской черте и в пригородных населенных пунктах. На их тушение направлены основные силы пожарных частей.

Напомним, с 20 апреля в Красноярском крае начал действовать особый противопожарный режим, и разведение огня запрещено, а нарушителей ждут удвоенные штрафы.

В Федеральной службе авиалесоохраны сообщили о всплеске лесных пожаров и палов травы на территории Красноярского края и Новосибирской области. Так, 22 апреля на территории края было зарегистрировано 30 таких «горячих точек» на площади более 11 тысяч га.

«Фактически это травяные пожары, которые имеют высокую интенсивность горения, высокую скорость распространения и представляют потенциальную угрозу лесному фонду, населенным пунктам и объектам экономики», — пояснили в пресс-службе агентства.

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Только вчера в крае произошло 10 лесных пожаров. Половина из них началась в результате перехода в лес огня с незаконных выжиганий сухой травы. Остальные пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнем в лесу. Общая площадь пожаров составила 67,3 га. Все лесные пожары ликвидированы в эти же сутки.

По ситуации на 15:00 23 апреля в Красноярском крае проводились работы по тушению шести новых лесных пожаров на площади 7,7 га.