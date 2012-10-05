Красноярские энергетики провели весенний субботник

Работники «Красноярскэнерго» и исполнительного аппарата ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») привели территорию вокруг своих энергообъектов в порядок после зимы. В субботу весь коллектив, вооружившись метлами и граблями, вышел на борьбу с мусором возле производственных зданий и подстанций.

«Порядок на своих объектах мы поддерживаем круглый год, но весной, как и все остальные красноярцы, всем филиалом присоединяемся к уборке нашего города, — пояснил начальник департамента управления персоналом филиалом „Красноярскэнерго“ Сергей Мишенин. — Субботник — это та традиция, которую наши сотрудники всегда поддерживают и с готовностью берутся за работу. Сегодня общим делом заняты энергетики всех наших производственных отделений: от Енисейска до Шушенского».

Материалы по теме Названа дата общегородского субботника в Красноярске

Уборка территорий была проведена не только в региональных центрах, но и в небольших городах, поселках и деревнях, где располагаются производственные отделения и районы электрических сетей филиала «Красноярскэнерго». В субботнике в столице края приняли участие 500 энергетиков, а в производственных отделениях по краю — больше 2 тысяч.

Красноярский персонал компании навел порядок на территории четырех крупных левобережных подстанций — «Весна», «Весна-2», «Юбилейная», «Академгородок» и двух правобережных — «Предмостная» и «Медпрепараты». Также среди объектов субботника — Аллея энергетиков и все административные здания в городе. С территорий энергообъектов были вывезены сотни мешков с бытовым мусором, листвой и ветвями высохших деревьев.

Кроме уборки, энергетики при необходимости проводили ремонтные работы — где-то восстановили прохудившуюся кровлю, а где-то подкрасили бордюры.