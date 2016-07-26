Выработка Богучанской ГЭС обеспечивает более четверти потребностей края

Объем потребления электроэнергии в Красноярской энергосистеме за первый квартал 2017 года составил 11999,4 млн кВтч, что на 3,8 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выработка Богучанской ГЭС превысила 3 175 млн кВтч и позволила обеспечить 26,5 % всех потребностей края.

Доля Богучанской ГЭС в I квартале составляет 40,3 % выработки всех ГЭС (7870,5 млн кВтч млн кВтч) и 19,5 % суммарной выработки всей энергосистемы Красноярского края (16 238,6 млн кВтч). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост производства на Богучанской ГЭС составил 1,56 % (первый квартал 2016 года — 3 126 млн кВтч).

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В январе 2017 года Богучанская ГЭС произвела 1 085 млн кВтч, в феврале — 968 млн, в марте — 1 121 млн. Электроэнергия станции поступает потребителям, подключенным к Объединенной энергосистеме Сибири, в том числе в Красноярском крае, Иркутской области и Хакасии. С момента пуска первых агрегатов в октябре 2012 года по 1 апреля 2017 года Богучанская ГЭС произвела 43 900 кВтч.

Избыток электроэнергии, произведенной на территории края, передавался по межсистемным линиям электропередачи в смежные энергосистемы.

За март текущего года выдача электроэнергии составила 1424,1 млн кВтч, за 1-й квартал — 4239,2 млн кВтч. По информации Красноярского диспетчерского управления, снижение объема потребления электроэнергии на территории края связано с теплым атмосферным фоном: среднемесячная температура марта составила −2,1 °С, что выше температуры в марте прошлого года на 1,4 °С.