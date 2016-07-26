ВТБ финансирует недропользователей Красноярского края

Банк ВТБ заключил с ГК «Прииск Удерейский» (Мотыгинский район) семь кредитных соглашений сроком от 1 до 5 лет на общую сумму 670 млн рублей. Средства предоставлены в рамках кредитно-документарного лимита, установленного в январе 2017 года для финансирования текущей деятельности предприятия и приобретения спецтехники для технического перевооружения.

Помимо кредитования, банк предоставил ГК «Прииск Удерейский» гарантии возврата возмещенного НДС на сумму 90 млн рублей, а также заключил договор купли-продажи золота. Кроме того, ВТБ предоставляет компаниям группы услуги расчетно-кассового и дистанционного обслуживания.

Руководитель корпоративного филиала банка ВТБ в Красноярске Наталья Табаринцева отметила:

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«В 2017 году мы вступили в активную фазу сотрудничества с предприятиями-недропользователями Красноярского края. Банк ВТБ обладает всеми необходимыми компетенциями и инструментами для того, чтобы обеспечить все потребности предприятий этой отрасли: учитывая сезонный характер деятельности, мы предлагаем уникальные условия финансирования деятельности компаний в рамках специальной программы. Уверены, что предоставленные возможности будут способствовать успешному проведению сезона добычи наших партнеров».