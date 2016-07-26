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Митрополит ответил противникам строительства храма на Стрелке (видео)
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Митрополит ответил противникам строительства храма на Стрелке (видео)

24 апреля 18:58
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Митрополит Красноярский и Ачинский ответил на предложение провести референдум по поводу строительства храма на Стрелке. Свое мнение митрополит Пантелеимон высказал 24 апреля в разговоре с журналистом телекомпании ТВК.

Поводом для обращения стала петиция, которую создали активисты на одном из сайтов. В ней они требуют провести референдум по поводу того, стоит ли строить храм именно на Стрелке.

По словам главы красноярской епархии, опрос мнений горожан уже идет. «Референдум уже давно идет. У нас собрано еще с тех времен 7 тысяч подписей, а сейчас мы поставили цель собрать 100 тысяч и больше подписей и голосов», — отметил митрополит.

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон о референдуме по поводу строительства собора на Стрелке

Видео: tvk6.ru

Он напомнил о том, что земля под храм была выделена по закону, а также о том, что на той же территории предприниматели планировали построить бизнес-центр.

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«Почему верующие не имеют права, получив все уже от государства, по закону, по Конституции? Земля уже передана епархии. Почему референдум не соберут, что рядом с храмом там же будет строиться, на другом участке, огромный торговый центр? Это провокация, разделяющая общество», — считает митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

Пантелеимон, Митрополит Красноярский и Ачинский
Пантелеимон, Митрополит Красноярский и Ачинский
Глава Красноярской митрополии, управляющий Красноярской епархией Русской Православной Церкви

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