Митрополит ответил противникам строительства храма на Стрелке (видео)

Митрополит Красноярский и Ачинский ответил на предложение провести референдум по поводу строительства храма на Стрелке. Свое мнение митрополит Пантелеимон высказал 24 апреля в разговоре с журналистом телекомпании ТВК.

Поводом для обращения стала петиция, которую создали активисты на одном из сайтов. В ней они требуют провести референдум по поводу того, стоит ли строить храм именно на Стрелке.

По словам главы красноярской епархии, опрос мнений горожан уже идет. «Референдум уже давно идет. У нас собрано еще с тех времен 7 тысяч подписей, а сейчас мы поставили цель собрать 100 тысяч и больше подписей и голосов», — отметил митрополит.

Он напомнил о том, что земля под храм была выделена по закону, а также о том, что на той же территории предприниматели планировали построить бизнес-центр.

Материалы по теме Репортаж из соцсетей: Пасха в Красноярске Пасхальный смузи, птички и миллион цветных яиц

«Почему верующие не имеют права, получив все уже от государства, по закону, по Конституции? Земля уже передана епархии. Почему референдум не соберут, что рядом с храмом там же будет строиться, на другом участке, огромный торговый центр? Это провокация, разделяющая общество», — считает митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.