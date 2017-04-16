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Репортаж из соцсетей: Пасха в Красноярске

Репортаж из соцсетей: Пасха в Красноярске

Интернет-газета Newslab.ru
16.04.2017
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Всё началось в полночь — в красноярском храме Рождества Христова митрополит Пантелеимон совершил пасхальные богослужения: полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.

#пасха 😅😇🕯🕯🕯 #христосвоскресе

Публикация от Vika Butan (@pobedamira) Апр 15 2017 в 11:23 PDT

Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? • Христос Воскрес!

Публикация от Sasha Skroban (@a.skroban) Апр 15 2017 в 7:59 PDT

Прекрасное фото!

Дома у красноярцев всё уже готово

Кое-кто подготовился весьма основательно! Видимо, отметят и конец Поста

Христос Воскрес друзья☺

Публикация от Дима (@chugreev_dmitry) Апр 15 2017 в 10:58 PDT

Горожане старательно расписали яйца и испекли чудные куличи

Кое-кто даже приготовил пасхальный смузи!

Не знаешь, что нарисовать — рисуй свои автономера!

Домашние любимцы тоже празднуют Пасху

Саша сегодня встала в 7 утра, и давай нас будить :) Что вообще-то сегодня ее любимый праздник, и что нужно уже яйцами стукаться, и пасху срочно есть, и она тут с голоду умирает, пока мы спим. Собака в это время прикрывала телом подход к кровати (т.е. дрыхла на проходе), и ей тоже досталось :) Мы честно просопротивлялись до 9. Христос Воскрес 🌅. . #христосвоскрес #пасха #сашаплюсмаруся #ребенокисобака

Публикация от Фотограф В Красноярске (@fotosiyay) Апр 15 2017 в 9:27 PDT

«Нет смерти, холода и зимы. Нет окоченения — природы и человека. Всякий грех — до Пасхи: и бежит в нас обновленная кровь. Ликуйте и веселитесь, как вся природа и весь православный люд. Уныние — вчера. Сегодня — только радость!» (русский философ Василий Розанов)

С праздником, друзья!

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