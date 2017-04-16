Репортаж из соцсетей: Пасха в Красноярске

Саша сегодня встала в 7 утра, и давай нас будить :) Что вообще-то сегодня ее любимый праздник, и что нужно уже яйцами стукаться, и пасху срочно есть, и она тут с голоду умирает, пока мы спим. Собака в это время прикрывала телом подход к кровати (т.е. дрыхла на проходе), и ей тоже досталось :) Мы честно просопротивлялись до 9. Христос Воскрес 🌅. . #христосвоскрес #пасха #сашаплюсмаруся #ребенокисобака

Публикация от Фотограф В Красноярске (@fotosiyay) Апр 15 2017 в 9:27 PDT