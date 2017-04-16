Репортаж из соцсетей: Пасха в Красноярске

Всё началось в полночь — в красноярском храме Рождества Христова митрополит Пантелеимон совершил пасхальные богослужения: полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.
Публикация от Vika Butan (@pobedamira) Апр 15 2017 в 11:23 PDT
Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? • Христос Воскрес!
Публикация от Sasha Skroban (@a.skroban) Апр 15 2017 в 7:59 PDT
Прекрасное фото!
ХВ🐣⛪️ . . . #красота #красноярск #красотаиздоровье #красотаспасетмир #хв #праздник #пасха #весна #smile #krsk #krsk_life #krasnoyarsk #wowпасха #kate #love #like #live #likeforlike #girls #goodday #goodmorning #happy #mylife
Публикация от Touch_team💃🏼/ Kristyle_dance💎 (@katerinamilya) Апр 15 2017 в 9:04 PDT
Дома у красноярцев всё уже готово
Всех с праздником Светлой Пасхи! Праздником победы жизни над смертью. Желаю, чтобы у каждого случилось хотя бы маленькое чудо, которого мы все так ждем, и в которое все же верим. Со Светлым Воскресением! #христосвоскрес #красноярск
Публикация от Алена (@alena_galochkina) Апр 15 2017 в 8:54 PDT
Кое-кто подготовился весьма основательно! Видимо, отметят и конец Поста
Публикация от Дима (@chugreev_dmitry) Апр 15 2017 в 10:58 PDT
А вы уже покрасили яйки?! 🥚🌈 #чистыйчетверг #яйки #краска #Пасха #праздник #весна #красота
Публикация от Кристинка🌿 (@kristi_sergeevna_k) Апр 14 2017 в 10:01 PDT
Горожане старательно расписали яйца и испекли чудные куличи
Когда хочется заморочиться 😄😝🙌 #пасха #красноярск #пасхальныеяйца #очумелыеручки
Публикация от Irina Lovigina (@irinalovigina) Апр 15 2017 в 9:27 PDT
#пасха_наша_семья❤️ С Праздником Светлой Пасхи! Христос Воскрес! 🙏😊🍷🍷#семейнаятрадиция #христосвоскрес #пасха🐣 #семья❤️ #Красноярск #krsk_life #владюханашчемпион #тая
Публикация от Мама Юльчик (@nikrischenuk) Апр 15 2017 в 10:39 PDT
Кое-кто даже приготовил пасхальный смузи!
Христос Воскресе!🙏 Вот такой у меня получился пасхальный смузи 😋 Яичками буду биться 🥚💥🥚 Всем хорошего и душевного дня😇 #пасха #христосвоскрес #воистинувоскрес #смузи #яйца #красноярск
Публикация от Валерия Лебедева (@drahloy) Апр 15 2017 в 9:19 PDT
Не знаешь, что нарисовать — рисуй свои автономера!
С праздником Светлой Пасхи! Тепла, доброты и мира! #ктозабылкупитькраску#яйкодень#светлоевоскресенье#Христосвоскрес#Красноярск#fromSiberia#happyweekend 😁 😉 😘
Публикация от Интеллигентный кролик (@pinguino._) Апр 15 2017 в 9:08 PDT
Домашние любимцы тоже празднуют Пасху
Со светлым праздником Пасхи, друзья!🐰 А зайчик, тот, что на фото сожрал уже два яичка 😄 Покушение на пасхальный кулич было не таким положительным 😂 ___________________________________________ #православие #пасхальныйдекор #пасха #христосвоскрес #воистинувоскрес #великийпраздникпасхи #православныйпраздник #воскресенье #Красноярск
Публикация от 🌿 Любовь 🌿 WA /8 923 557 37 46 (@valishalove) Апр 15 2017 в 9:51 PDT
Саша сегодня встала в 7 утра, и давай нас будить :) Что вообще-то сегодня ее любимый праздник, и что нужно уже яйцами стукаться, и пасху срочно есть, и она тут с голоду умирает, пока мы спим. Собака в это время прикрывала телом подход к кровати (т.е. дрыхла на проходе), и ей тоже досталось :) Мы честно просопротивлялись до 9. Христос Воскрес 🌅. . #христосвоскрес #пасха #сашаплюсмаруся #ребенокисобака
Публикация от Фотограф В Красноярске (@fotosiyay) Апр 15 2017 в 9:27 PDT
«Нет смерти, холода и зимы. Нет окоченения — природы и человека. Всякий грех — до Пасхи: и бежит в нас обновленная кровь. Ликуйте и веселитесь, как вся природа и весь православный люд. Уныние — вчера. Сегодня — только радость!» (русский философ Василий Розанов)
С праздником, друзья!