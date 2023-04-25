Увядающим на Мира голубым елям заказали обследование (видео)

Вянущим голубым елям возле здания правительства Красноярского края на проспекте Мира провели уникальное обследование. Озеленители заметили, что 5 деревьев особо тяжело пережили эту зиму — ели вянут и желтеют. Не исключено, что деревья получили ожог или же больны, и их придется срубить.

Чтобы определить, можно ли спасти ели, Управление зеленого строительства заказало специальное обследование. Его проводили с помощью специальных приборов, которые работают в комплексе. Резиограф позволяет понять, есть ли внутри ствола пустоты и гниль. С помощью тонкой иглы, подключенной к компьютеру, специалисты сверлят дерево и получают что-то вроде кардиограммы. А томограф выявляет, где именно у дерева та или иная патология. Он работает с помощью датчиков, которые крепятся вокруг ствола по принципу аппарата УЗИ.

Как рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства, обследование одного дерева с помощью приборов стоит 1,5 тыс. рублей, химический анализ — около 5 тыс. рублей, а само оборудование — около 2,5 млн рублей.

Уже установлено, что пустот и гнили нет практически ни в одном стволе. Деревья стоят крепко и, скорее всего, вялость и желтизна хвои — это солнечный ожог. Через неделю специалисты получат и химический анализ, который покажет, не болеют ли деревья грибковыми или другими заболеваниями. На его основе каждому дереву подберут лечение.

По данным гендиректора Управления зеленого строительства Алексея Панова, в прошлом году проводилось такое же обследование рябин в районе «Питерского мостика». Оно показало, что деревья болели грибком. Часть их убрали, тем самым не заразив другие деревья, которые удалось сохранить.