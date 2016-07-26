Красноярский край получил 550 млн рублей на борьбу с сибирским шелкопрядом

Федерация предоставила Красноярскому краю 550 млн рублей ликвидацию массовой вспышки сибирского шелкопряда. 392 млн рублей региона получит из резервного фонда правительства России, еще 157 млн — от Рослесхоза, сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства края.

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Общий объем финансирования с учетом краевых денег — 300 млн рублей — составит почти 850 млн.

«Этих средств будет достаточно, чтобы в полном объеме провести все запланированные мероприятия по ликвидации очага вспышки сибирского шелкопряда. Уже закуплены спецпрепараты и проводится подготовка к весенне-летним работам по авиационной обработке пораженных вредителем лесных участков. Мероприятия пройдут в два этапа. В первую очередь, весной, специалисты обработают участки, прилегающие к населенным пунктам и особо ценные леса, чтобы снизить риск возникновения ЧС, обусловленных лесными пожарами», — подчеркнул первый заместитель министра лесного хозяйства края Дмитрий Селин.

Напомним, в марте красноярские лесопатологи по результатам зимнего учета численности вредителя в лесах Енисейского района пришли к выводу, что в очагах распространения сибирского шелкопряда сохраняется его высокая концентрация. С начала апреля в Енисейском районе специалисты начали измерять высоту снежного покрова и температуру на конкретных участках, чтобы своевременно зафиксировать выход гусениц из подстилки, в которой они зимуют.