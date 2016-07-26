Бизнесмен вырубил лес ради короткой дороги

Предприниматель из Северо-Енисейского, который вырубил лес, чтобы быстрее добираться до участка и потратить меньше денег на строительство дороги, отделался условным сроком.

Как установили полицейские, 37-летний директор предприятия незаконно уничтожил около 900 кубометров лесных насаждений для того, чтобы сократить протяженность пути и расходы на строительство дороги к арендованному лесному участку. Сумма ущерба от его действий составила более 2 млн 200 тысяч рублей.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Накануне суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 300 тыс. рублей штрафа.

Также мужчину на год лишили специального права на занятие лесозаготовительной деятельностью.