В красноярской Березовой роще проложат Студенческий бульвар

В Красноярске в этом году начнется благоустрой­ство пешеходного бульвара «Студенческий», который через лес свяжет Студгородок и Сопку.

Как сообщается на сайте СФУ, уже в июне вуз приступит к реализации проекта, который представляет собой разветвленную сеть пешеходных дорожек — они пройдут по уже существующим тропинкам через берёзовую рощу и сосновый бор. Строительство бульвара позволит связать благоустроенной дорожной сетью главные корпуса СФУ.

Проект бульвара размещен на сайте вуза. Общая протяженность тропиночной сети составляет 3,6 км, ширина пути движения на всем протяжении не превышает 3 метров. Бульвар, начавшись от ул. Академика Киренского, позволит добраться до 3 объектов: ко входу в учебный корпус по пр. Свободный, 79, до библиотеки СФУ, к конечной остановке «Сопка».

Разработчики также надеются, что во время проведения в Красноярске Всемирной зимней универсиады-2019 бульвар может стать основным объектом для связи двух ядер Деревни Универсиады и послужит основной магистралью для волонтеров и гостей города.

Пешеходные зоны бульвара будут иметь покрытия переходного типа: брусчатое по тротуарам и асфальтобетонное по ступеням и ступопандусам. Кроме того, предусмотрено восстановление озеленения вдоль всех тротуаров по обеим сторонам. Для защиты от подтопления пешеходных путей вдоль тротуаров устроят водоотводные лотки для перехвата склоновых и сточных вод с выпуском на пониженные участки рельефа.

В вузе особо отметили, что проект «учитывает пожелания жителей Октябрьского района, студентов и сотрудников СФУ» и «не предполагает вырубку зеленых насаждений и сооружение отдельностоящих объектов».

«Таким образом, при выполнении проекта существующий лесной массив будет полностью сохранён», — уточняется в описании.

Фото: about.sfu-kras.ru

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