Красноярцы собирают подписи за новую дорогу между Северным и Взлеткой

В Советском районе Красноярска жители собирают подписи за строительство дороги от улицы Урванцева в сторону улицы Алексеева. Как выяснилось, проблема состоит в том, что земля, на которой можно было бы построить дорогу, является федеральной, относится к бывшему военному городку и принадлежит министерству обороны.

Жители близлежащих домов жалуются на то, что их придомовые территории становятся объездными путями улицы 9 Мая, междворовые проезды разбиваются. В пользу появления дороги от Урванцева до Алексеева они собрали уже более 150 подписей.

Жительница дома № 10 по ул. Урванцева Юлия Нестор отметила: «Строительство дороги нам крайне необходимо. Развитие нашего микрорайона в последнее время вызвало гигантский поток машин, которые едут через наши дворы, объезжая пробку. У нас много детей, рядом школа, но они не могут нормально переходить дорогу».

Как отметили в пресс-службе администрации, Генеральным планом Красноярска дорога через территорию военного городка предусмотрена. Однако земля не принадлежит городу.

Руководитель администрации Советского района Владислав Логинов пояснил:

«Когда этот участок появится в реестре городских объектов, муниципалитет будет иметь право провести проектные работы и строить дорогу. Основная задача — чтобы этот объект был передан в муниципальную собственность. На следующем этапе мы должны вместе с жителями определиться, где можно будет организовать зеленую зону и, возможно, строительство новых жилых домов».

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Пока земли военного городка остаются в запущенном состоянии, на территории организована несанкционированная свалка, убрать которую не представляется возможным, так как за санитарным порядком должен следить собственник. Здесь же размещается многолетний недострой.

Ожидается, что вопрос передачи земель бывших военных городков местным властям вновь рассмотрят на федеральном уровне в мае этого года.