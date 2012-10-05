Черный дым над военным городком напугал красноярцев (видео)

В районе бывшего военного городка на улицах Краснодарской и Армейской в Красноярске произошел крупный пожар. Столб густого черного дыма обеспокоил жителей Советского района города: сегодня утром в соцсети появились видео и фотографии ЧП.

Местные жители рассказали, что горел заброшенный хозяйственный корпус, однако официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, пожары в районе бывшей воинской части, на заброшенных складах, в старых корпусах и на свалках мусора, происходят часто. Около шести лет назад часть опустела, все, что хранилось на складах, было вывезено, территория никем не обслуживается и не охраняется. Генпланом на территории военного городка предусмотрена жилая застройка, власти долгое время пытались решить вопрос передачи этой земли городу.