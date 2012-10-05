Надежду Маршалкину оставили под стражей

Красноярский краевой суд принял решение продлить срок ареста бывшего замминистра края Надежды Маршалкиной до конца июня.

Напомним, экс-чиновница (бывший заместитель министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края), подозреваемая в рекордной для края взятке в 72 млн рублей, находится под стражей с октября 2015 года — больше допустимых законом полутора лет. В связи с этим некоторые предполагали, что Маршалкину могут в ближайшее время отпустить.

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Следствие, выступая с ходатайством о продлении срока ареста, отмечало, что Маршалкина имеет намерение скрыться от органов следствия и может оказать давление на ключевых свидетелей. Кроме того, следователи указали на умышленное злоупотребление обвиняемой правом на защиту и затягивание сроков ознакомления с материалами уголовного дела.

Суд решил оставить обвиняемую под стражей до 27 июня 2017 года.