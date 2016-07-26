Богучанская ГЭС выплатила более 1 млрд рублей налогов

В I квартале 2017 года ПАО «Богучанская ГЭС» выплатило в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды 1 млрд 085,3 млн рублей. Из общей суммы в федеральный бюджет поступил 1 млрд 042,9 млн, в том числе в виде налога на добавленную стоимость 635,6 млн рублей, налога на прибыль организаций — 329,4 млн, налога на доходы физических лиц — 19,3 млн. Размер платы за пользование водными объектами превысил 58,6 млн рублей.

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В бюджет Красноярского края за отчетный период Богучанская ГЭС направила 278 тыс. рублей, большую часть выплаты составил транспортный налог; в муниципальный бюджет поступила арендная плата за землю — 4,8 млн рублей. Отчисления во внебюджетные фонды превысили 37,2 млн рублей.

Напомним, по итогам 2016 года ПАО «Богучанская ГЭС» выплатила налогов на общую сумму 5 млрд 143 млн рублей, в том числе в федеральный бюджет — 3 млрд 670 млн; в бюджет Красноярского края — 1 млрд 312 млн рублей.