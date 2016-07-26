Выбраны строители для трех новых дорог в Красноярске

В Красноярске выбрали подрядчиков для дороги между 3 и 5 микрорайонами в Солнечном, дороги по ул. Карамзина в жилом районе Пашенном, а также подъездного пути к ледовому дворцу в Тихих зорях.

По данным департамента градостроительства администрации, в аукционах по каждому из объектов участвовало по пять организаций. При этом одна из них заявилась на все три лота.

В результате право строить дорогу в Солнечном досталось ООО «ПромСтройИнвест», по ул. Карамзина — ООО «ПромСтрой», по подъездному пути к ледовой арене — ООО «Стройтехникс». По первому объекту снижение цены от начальной составило 13,4 млн рублей, по второму — 9,3 млн рублей, по третьему — цена снизилась на 17 млн рублей.

К работам на дорогах подрядные организации приступят сразу после подписания муниципальных контрактов.

Напомним, дорога в Солнечном появится на участке от ул. 60 лет образования СССР до проспекта Молодёжного, протяженность ее — 487,7 м, количество полос — 2. Цена муниципального контракта составляет 48,9 млн рублей. Работы подрядчик будет выполнять в два этапа, оба должны завершиться к 1 декабря 2017 года.

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Дорога по ул. Карамзина на участке от пересечения с Ярыгинским проездом до жилого дома по ул. Карамзина, 13, протянется на 570,7 м. Количество полос — 2. Цена муниципального контракта составляет 37,1 млн рублей. Завершить все работы подрядчик должен к 1 декабря текущего года.

Дорога в жилом районе Тихие зори состоит из 2 участков — от берега Енисея до здания по ул. Лесников, 6г, и от Лесников, 6г, до существующей развязки. Срок завершения 1-го этапа (трасса № 1) — 1 октября 2017 года, 2-го этапа (трасса № 2) — 25 октября 2018 года. Начальная стоимость контракта — 66,1млн рублей.