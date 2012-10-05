Бесплатную юрпомощь сделают доступнее для сирот и инвалидов

В Красноярском крае проверили, как исполняется закон о предоставлении бесплатной юридической помощи гражданам. С докладом об итогах работы на заседании комитета по безопасности и защите прав граждан Законодательного Собрания края выступил руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей края Владимир Жильцов.

Напомним, в ноябре прошлого года парламентарии проводили выездное совещание в Сухобузимском районе и рассматривали реализацию этого закона, знакомились с работой комиссии по оказанию бесплатной юридической помощи и благотворительности регионального отделения Ассоциации юристов России. Тогда депутаты дали ряд рекомендаций, среди которых предложение правительству края разработать мероприятия для широкого информирования жителей о бесплатной юридической помощи, расширения перечень категорий граждан для получения юрпомощи бесплатно, расширения числа адвокатов.

О том, что удалось выполнить, рассказал Владимир Жильцов. Он отметил, что работа по всем направлениям велась в прошлом и продолжается в этом году.

«Во все районные газеты были отправлены материалы, где пояснялось, кто, где, на каких основаниях может получить безвозмездную правовую помощь. Планируем сделать такие публикации систематическими. Кроме того, мы тесно работаем с сотрудниками соцзащиты, они у себя на видном месте размещают такую информацию», — отметил он.

Относительно расширения категорий граждан, имеющих право на бесплатную правовую помощь, Жильцов пояснил, что его ведомство совместно с Адвокатской палатой края тщательно изучило ситуацию в соседних регионах.

Предлагается в Красноярском крае такую услугу по всем, а не по отдельным вопросам, как сейчас, оказывать инвалидам первой и второй группы, ветеранам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам и детям-сиротам.

Также исполнен пункт об упрощении получения документов, подтверждающих статус малоимущих. «Сейчас все бумаги они получают без проволочек, вопрос снят», — сказал Жильцов.

В настоящее время в реализации закона участвуют 715 адвокатов, по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось почти в десять раз. Определен единый день приема — это среда. В северных территориях работают 94 адвоката, согласован вопрос их командировок на Север. Например, в перспективе намечены командировки в Туруханск.

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Докладчик также отметил, что проблемы существуют с предоставлением бесплатной юридической помощи в многофункциональных центрах. По словам Жильцова, там «весьма стесненные условия».

Подводя итоги доклада, Владимир Жильцов сообщил, что в 2016 году в крае бесплатная юридическая помощь была оказана жителям на сумму 450 тысяч рублей. В этом году сумма составила уже около 300 тысяч рублей. Чаще всего за помощью к юристам обращаются малоимущие граждане и инвалиды. Депутатов интересовало качество оказания бесплатной правовой помощи. Владимир Жильцов заверил, что этот вопрос держится на контроле, будет сделан подробный анализ по обращениям, а результаты направлены в комитет.

Председатель комитета по вопросам законности и защиты прав граждан Анатолий Самков предложил принять информацию к сведению.