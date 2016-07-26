В Красноярске состоялся первый концерт юных музыкантов

В Красноярске в третий раз прошел концерт маленьких музыкантов. Напомним, по инициативе мэра Эдхама Акбулатова в краевом центре реализуется проект «Первый концерт», который позволяет лучшим учащимся детских музыкальных школ и школ искусств представить свое мастерство на самых престижных концертных площадках города.

В этом году дети выступили на сцене Малого концертного зала краевой филармонии. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, за право выступить на профессиональной сцене боролись порядка 60 ребят. В итоге 19 молодых музыкантов представили красноярцам целую «палитру» разножанровых произведений, исполненных на таких музыкальных инструментах, как рояль, скрипка, виолончель, флейта, кларнет, саксофон, баян, аккордеон, домра, балалайка и даже маримба (ударный музыкальный инструмент, родственник ксилофона).

Например, ученица 8 класса детской музыкальной школы № 8 Ольга Малкуш играет сразу на трех инструментах: фортепиано, синтезаторе и маримбе. Она отметила, что концерты на сцене, где выступают признанные мэтры, по-своему закаляют и являются важным опытом для каждого начинающего артиста:

«Сегодня я буду играть на маримбе. Этот музыкальный инструмент привлёк меня богатым, неповторимым звуком и индивидуальностью. Я, конечно, волнуюсь, но в то же время испытываю радость и гордость, тем более что сегодня в зале нас будет поддерживать глава нашего города Эдхам Шукриевич».

Для учащегося детской музыкальной школы № 2 Дмитрия Климчука первый концерт на профессиональной сцене был ответственен вдвойне: нужно не подвести как преподавателя, так и свою музыкальную семью. «Мама и сестра — пианистки, дядя — скрипач, по его стопам я и пошёл. Конечно, перед концертом я усердно занимался, учил пассажи каждый день по полтора часа. Надеюсь, моё выступление понравится слушателям».

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В мэрии добавили, что для каждого из ребят первый концерт становится важным этапом творческого роста, а красноярцы благодаря проекту могут открыть новые имена талантливых музыкантов. Как отметила директор детской музыкальной школы № 1 Ольга Бородич, участие в проекте и для учеников, и для преподавателей становится всё престижнее:

«При составлении портфолио юного музыканта участие в первом концерте указывается как достижение. Отрадно, что уровень исполнительства участников растет. Это отмечают как слушатели, так и преподаватели школ».