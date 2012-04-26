ГУФСИН проверяет заявления правозащитников о сокрытии туберкулеза и пыток

Красноярское ГУФСИН проверяет обвинения правозащитников в том, что в больницах ведомства якобы скрывают реальные причины смерти осужденных — от пыток и туберкулёза. Соответствующая информация появилась накануне на сайте проекта gulagu.net.

Правозащитники обнародовали 40-минутную аудиозапись служебного совещания, на которой слышна речь якобы начальника медико-санитарной части № 24 ФСИН России Владимира Элярта. Мужчина на аудиозаписи «матерится и оскорбляет подчинённых и врачей, хамит, угрожает, требует от врачей скрывать истинные причины смерти осужденных», — уточняют правозащитники.

В частности речь идет о таких причинах смерти, как туберкулез и избиение. После публикации материалов правозащитники надеются на реакцию ФСИН, прокуратуры и СК России.

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В пресс-службе ГУФСИН по Красноярскому краю заявили, что в настоящее время по данному факту проводится служебная проверка: «В территориальном управлении создана комиссия под руководством заместителя начальника ГУФСИН, которой поручено разобраться в достоверности фактов, изложенных в публикации. Материалы с результатами проверки будут направлены в соответствующие органы для экспертизы и дальнейшей правовой оценки».