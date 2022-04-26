ВЦИОМ: счастье россиян побило все рекорды

Уровень субъективного ощущения счастья россиян достиг исторического максимума, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Участников опроса спрашивали, ощущают ли они себя скорее счастливыми или несчастными.

Оказалось, что уровень счастья россиян достиг 85 % — это максимальный показатель за все годы измерений. Строго положительных ответов на вопрос («определенно да») тоже стало больше — с 32 % до 39 %.

Показатель высок во всех социально-демографических группах, однако молодежь (95 % среди 18-24-летних) и люди с высоким, по их оценкам, достатком (94 %) более оптимистичны в сравнении с людьми преклонного возраста (82 % среди 60-летних и старше) и жалующимися на свое материальное положение (63 %).

Согласно данным опроса, среди знакомых и близких 35 % респондентов преобладают счастливые люди, больше недовольных жизнью в своем окружении наблюдают 12 %.

Счастливыми россиян делают прежде всего семья, причем за последние полгода значимость данного фактора выросла с 20 до 32 %. Пятая часть опрошенных радуются жизни, поскольку у них есть дети. Для каждого пятого (21 %) залогом счастья является хорошее самочувствие (свое и близких).

Однако здоровье занимает первые строчки и в списке причин, заставляющих чувствовать себя несчастными (6 %). Недовольство и грусть также вызывают материальные трудности (9 %), низкие зарплаты и задержки выплат (6 %), плохое положение дел в стране (6 %) и т. д.

«Люди продолжают уходить во „внутренний мир“ семьи, в меру сил отвлекаясь от проблем „внешнего мира“, которые продолжают восприниматься ими как весьма болезненные», — прокомментировал итоги исследования эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб..