Министр Елена Мироненко станцует на центральной площади

Министр культуры Красноярского края Елена Мироненко станцует перед БКЗ и запустит флешмоб по всему краю. Акция, посвященная Международному дню танца, стартует в полдень 29 апреля.

В этот день все площадки города и края станут единым танцевальным пространством. Жители региона смогут присоединиться к глобальному флешмобу #танцуйКрай.

«Более сотни мероприятий, десятки концертов и тысячи людей, которые не планируют сидеть на месте! В этот день можно будет попасть на концерты краевых хореографических коллективов, поучаствовать в танцевальных баттлах, понаблюдать за отчетными концертами районных коллективов. Большой танцевальный день в Красноярске и во всех территориях края начнется ровно в 12:00. Старт масштабному флешмобу даст площадка перед краевой филармонией, участниками которой станут министр культуры Елена Мироненко, именитые хореографы и танцевальные коллективы города и края», — рассказали в пресс-службе министерства.

Там также пояснили, что Мироненко покажет «танцевальную импровизацию».

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Известно, что Мироненко с раннего детства увлекается танцами, а также любит в целом заниматься спортом. Прошлым летом министр уже демонстрировала красноярцам свои хореографические навыки — она представила 3-минутный танец на фестивале «Зеленый» на острове Татышев. Также она проводила зарядку на открытом воздухе для красноярцев.