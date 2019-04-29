Министр культуры Елена Мироненко станцевала в центре Красноярска (видео)

Министр культуры Красноярского края Елена Мироненко станцевала на одной из главных городских площадей в рамках флешмоба, приуроченного к Международному дню танца (29 апреля).

Флешмоб начался сегодня в полдень на площади перед БКЗ, старт ему дала сама руководитель министерства. Она станцевала вместе с хореографическими коллективами.

Также участие в акции приняли жители и гости города — под музыку они повторяли движения, которые показывали им министр и танцоры. Добавим, подобные флешмобы сегодня прошли и на других площадках в Красноярске, а также в других городах и районах края.

Участникам предлагалось фотографироваться, выкладывать фото в соцсети с хэштегами #танцуйКрай и #культураКрасноярья, записывать свои танцы на видео. Лучшее войдет в итоговый общекраевой ролик мероприятия.

В планах ведомства — сделать празднование Международного дня танца в Красноярском крае традицией и каждый год удивлять жителей интересными акциями и флешмобами.