Иномарка опрокинула скорую с пациентом на Копылова (видео)

В Красноярске после тарана легковой иномаркой опрокинулся автомобиль скорой помощи с юным пациентом.

ДТП произошло в десятом часу вечера на перекрёстке ул. Копылова — Ладо Кецховели. Как видно на кадрах с уличной камеры наблюдения, в бок спецмашины, которая ехала по средней полосе с включёнными световыми, а по словам некоторых очевидцев, и звуковыми сигналами, врезался двигавшийся на высокой скорости Volkswagen, после чего она и упала на бок.

По данным ГИБДД, в карете скорой помощи находился пациент — 15-летний подросток. Его сопровождала мать. Оба пассажира были пристегнуты ремнями безопасности и не пострадали. При этом медицинская помощь понадобилась фельдшеру, которая также находилась в спецавтомобиле.

Разбитые машины разбросало по проезжей части, и полицейским пришлось помогать другим участниками дорожного движения объезжать их.

Отметим, на этой неделе в разных районах Красноярска произошло несколько мелких ДТП с участием машин скорой медицинской помощи, но они обошлись без пострадавших.