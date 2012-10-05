Богучанская ГЭС поддержала конкурс «Хрустальный апельсин»

Богучанская ГЭС наградила авторов трех проектов всероссийского конкурса студенческих проектов в области развития общественных связей «Хрустальный апельсин». Компания не первый год поддерживает красноярский этап конкурса. Представители ГЭС участвуют в экспертном совете конкурса, а также проводят мастер-классы и другие мероприятия, направленные на повышение PR-культуры студентов.

В финале сезона 2016-2017 годов участвовали 64 студента и школьника образовательных учреждений со всей Сибири. В шорт-лист вошли 18 проектов, из них 5 были представлены школьниками. В этом году компания выделила и наградила несколько проектов, два из которых были разработаны школьниками и приурочены к году экологии.

Это «Чистый двор, чистая улица, чистый город!» (авторы Дарья Муравлёва, Наталья Ворогушина и Екатерина Михайлова) и «Чистый Енисей» (авторы Ангелина Смирнова, Алина Скорнякова и Валерия Хасанова).

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Отдельно была отмечена работа «Волонтеры русской культуры», авторы Андрей Максимов и Алина Черных из Сибирского государственного аэрокосмического университета им. акад. М. Ф. Решетнёва.

Каждый год около 200 проектов отбирается от регионов, из них до половины проходит в шорт-лист, а 30-35 проектов получают дипломы первой, второй, третьей степени или специальные дипломы. Главные награды — гран-при («Хрустальные апельсины») обычно присуждаются всего четырем проектам по стране.