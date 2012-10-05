РУСАЛ запускает экологический марафон «Зеленая волна»

Объединённая компания «РУСАЛ» объявляет о начале экологического марафона «Зеленая волна», который будет проходить с мая по октябрь 2017 года.

Марафон «Зеленая волна» будет состоять из двух этапов: высадка деревьев (май-июнь) и уборка берегов рек (сентябрь-октябрь). Экологическая акция стартует 3 мая в Красноярске, где будет высажено 200 саженцев сирени в рамках проекта «Сиреневая весна». Металлурги вместе с красноярцами посадят молодые кустики в разных районах и дворах города, а финальным аккордом станет создание сиреневой аллеи на территории у ДК КрАЗа. По завершении акции в Красноярске экологическая эстафета будет передана другим городам-участникам марафона РУСАЛа. Всего же в 2017 году в Красноярске в рамках «Зеленой волны» будет высажено около 1,5 тысяч саженцев.

Экологический марафон «Зеленая волна» пройдет в городах присутствия РУСАЛа: Ачинске, Бокситогорске, Братске, Волгограде, Ереване (Армения), Каменске-Уральском, Кандалакше, Краснотурьинске, Красноярске, Надвоицах, Новокузнецке, Саяногорске, Североуральске, Шелехове.

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В экологической акции смогут принять участие все желающие, направив заявки в оргкомитет «Зеленой волны» и приложив план по озеленению конкретной территории. По итогам их рассмотрения участники получат гранты в размере 5 тыс. рублей каждый на приобретение необходимого инвентаря для благоустройства территории.

«В Год экологии особенно важно вовлечь местных жителей в озеленение общественных пространств и привлечь их внимание к бережному отношению к окружающей среде. РУСАЛ из года в год прилагает максимум усилий для улучшения экологической обстановки в регионах и городах присутствия. Эффект многократно увеличивается, когда в наших инициативах и акциях принимают активное участие местные жители и общественные организации», — отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.