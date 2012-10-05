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Состоялось общее собрание акционеров ВТБ по итогам 2016 года
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Состоялось общее собрание акционеров ВТБ по итогам 2016 года

27 апреля 12:20
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26 апреля в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге под председательством Сергея Дубинина состоялось годовое Общее собрание акционеров банка ВТБ. На собрании присутствовало более 1080 акционеров и представителей акционеров банка с учетом заочных участников.

Мероприятие транслировалось через интернет в онлайн режиме на сайте банка ВТБ www.vtb.ru. В ходе собрания акционеры приняли участие в обсуждении и голосовании по 14 вопросам повестки дня:

  • утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО);
  • утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО);
  • утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2016 года;
  • о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
  • о выплате вознаграждения за работу в составе наблюдательного совета членам этого совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО);
  • о выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам этой комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО);
  • об определении количественного состава наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО);
  • избрание членов наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО);
  • об определении количественного состава ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО);
  • избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО);
  • утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО);
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  • об утверждении новой редакции положения о наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО);
  • об утверждении новой редакции положения о правлении Банка ВТБ (ПАО).

Для удобства акционеров в ходе собрания была задействована система электронного голосования. С учетом заочного голосования электронный бюллетень заполнило 592 акционера. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров банка ВТБ будут опубликованы в установленные законодательством сроки.

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