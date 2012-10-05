Состоялось общее собрание акционеров ВТБ по итогам 2016 года

26 апреля в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге под председательством Сергея Дубинина состоялось годовое Общее собрание акционеров банка ВТБ. На собрании присутствовало более 1080 акционеров и представителей акционеров банка с учетом заочных участников.

Мероприятие транслировалось через интернет в онлайн режиме на сайте банка ВТБ www.vtb.ru. В ходе собрания акционеры приняли участие в обсуждении и голосовании по 14 вопросам повестки дня:

утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО);

утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО);

утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2016 года;

о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

о выплате вознаграждения за работу в составе наблюдательного совета членам этого совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО);

о выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам этой комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО);

об определении количественного состава наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО);

избрание членов наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО);

об определении количественного состава ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО);

избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО);

утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО); Материалы по теме Из банкиров и страховщиков — в риэлторы Что заставляет красноярцев менять профессию?

об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО);

об утверждении новой редакции положения о наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО);

об утверждении новой редакции положения о правлении Банка ВТБ (ПАО).

Для удобства акционеров в ходе собрания была задействована система электронного голосования. С учетом заочного голосования электронный бюллетень заполнило 592 акционера. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров банка ВТБ будут опубликованы в установленные законодательством сроки.