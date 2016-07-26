Суперкомпьютер из Новосибирска попробует решить проблему красноярского «черного неба»

За 12 млн рублей ученые из Новосибирска попытаются решить проблему «черного неба» в Красноярске. Об этом 27 апреля издание ТАСС сообщило со ссылкой на директора Института вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН Сергея Кабанихина.

Напомним, только вчера в Красноярске был снят очередной режим НМУ — из-за безветренной погоды в Красноярске два дня держались условия, мешавшие рассеиваться вредным примесям в воздухе. За прошедший год такой режим вводился 24 раза и действовал 58 суток. Из-за этого город уже называли «зоной экологического бедствия», а также предлагали сделать «черное небо» городским брендом.

Сибирские ученые сейчас задействовали суперкомпьютерный центр института, производительность которого составляет 197 трлн операций в секунду. Он позволит создать модель процесса загрязнения воздуха, проанализировать что влияет на этот процесс, спрогнозировать уровень загрязнения по данным воздушного мониторинга, а также искать источники вредных выбросов. Кроме Красноярска, институт сейчас проводит математическое моделирование загрязнений воздуха для Шанхая, в планах — Алматы.

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Сергей Кабанихин сказал, что контракт с Красноярском «прорабатывается». «Мы предложили математическую модель этого процесса и способы анализа ситуации», — пояснил Сергей Кабанихин. Стоимость работ составляет 12 млн рублей. О подобном контракте ранее сообщали представители комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного Собрания края, поясняя, что это один из пунктов экологической резолюции, которая была составлена по итогам публичных слушаний в апреле прошлого года.