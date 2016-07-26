Шахтеры из восьми регионов России встретились в Красноярске на фестивале КВН

26 апреля сотрудники Сибирской угольной энергетической компании из всех регионов от Кузбасса о Дальнего Востока встретились в Красноярске для участия в научно-практической конференции и игре Клуба веселых и находчивых. Основными темами КВН в Год экологии стали природоохранная политика СУЭК и предстоящий юбилей Дня шахтера — в августе празднику исполняется 70 лет.

«Я в четвертый раз становлюсь участником этого события, всех ребят вижу на протяжении четырех лет и всех их знаю. Очень важно, что во внерабочее время наши сотрудники находят возможность проводить такие масштабные конкурсы — это помогает сплотиться, подружиться, в том числе с коллегами из других городов, обменяться опытом и знаниями», — рассказал заместитель генерального директор АО «СУЭК-Красноярск» по персоналу и администрации Сергей Самарин.

Отметим, что КВН — часть большой программы СУЭК по формированию «золотого» кадрового резерва для отрасли, выявлению перспективных специалистов и лидеров среди молодежи. В компании реализуется целый комплекс мероприятий по обучению, повышению квалификации, выявлению и развитию лидерских качеств молодых специалистов: это корпоративный университет для настоящих и будущих управленцев, школа мастеров для рабочих кадров,ежегодно проводятся межрегиональный форум «Горная школа», различные научно-практические конференции.

«Мы заинтересованы в том, чтобы работа для наших сотрудников стала в прямом и переносном смысле праздником, и при этом они решали сложные аналитические задачи, которые компания ставит перед ними. Именно поэтому СУЭК организует для молодых специалистов много разных мероприятий — обучающих, интересных, развлекательных и познавательных, главная цель которых — помочь молодым раскрыть их потенциал, научиться работать в команде, принимать важные решения и брать за них ответственность», — отметил советник директора по персоналу АО «СУЭК» Анатолий Фомин.

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Подобные корпоративные мероприятия в СУЭК положительно воспринимаются всеми сотрудниками. По их словам, это позволяет развиваться с научной и практической точки зрения, а главное — чувствовать себя частью одной большой команды, объединенной общими целями и ценностями. «Участие в таких конкурсах — это очень здорово, потому что у нас есть возможность отвлечься от повседневной работы, познакомиться с новыми людьми и, конечно, сплотиться», — рассказал участковый геолог из Забайкалья Егор Каденко.