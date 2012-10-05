Красноярский край и СУЭК согласовали планы социально-экономического развития

Сегодня в рамках первого дня Красноярского экономического форума было подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Красноярским краем и Сибирской угольной энергетической компанией. Соглашение традиционно касается различных сфер бизнеса и жизни региона.

«Для Красноярского края развитие угледобывающей и энергетической отраслей играет важную роль в стабильном функционировании экономики региона. Генерация электроэнергии — та отрасль, от развития которой напрямую зависит и валовой региональный продукт, и эффективность налоговой отдачи. Выполнение достигнутых договоренностей позволит обеспечить стабильность экономики края и создать благоприятные условия для решения основных социальных задач региона», — заявил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

В Год экологии особое внимание в соглашении уделено вопросам экологии и природоохранным мероприятиям. «Нам очень важна поддержка СУЭК в решении экологических задач», — подчеркнул глава края в ходе церемонии подписания соглашения.

Генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашевский, поставив подпись под документом, отметил в свою очередь, что у компании и властей Красноярского края сложились давние и конструктивные взаимоотношения.

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«Мы уже более 10 лет ежегодно подписываем соглашения о социально-экономическом партнерстве, где фиксируем и сверяем приоритеты своей деятельности. Традиционно большой блок в соглашении касается социально-экономического развития городов и территорий присутствия СУЭК. Плюс мы подчеркиваем важность бережного отношения к природе, ее сохранения, ответственности компании в плане экологии. Мы постоянно чувствуем поддержку губернатора и его команды, поэтому ежегодно вместе двигаемся вперед», — прокомментировал руководитель СУЭК.