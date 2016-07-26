СК: Менеджер «Командора» требовал деньги у поставщика чая

Менеджера красноярской сети супермаркетов «Командор» заподозрили в получении подкупа от поставщика, сообщили 27 апреля в ГСУ Следственного комитета по краю.

В правоохранительные органы обратился представитель компании, которая занимается реализацией чайной продукции. Он рассказал, что в ноябре 2015 года обратился к категорийному менеджеру ООО «Командор-холдинг» с просьбой поспособствовать реализации товара в розничной сети. Представитель «Командора» согласился, но потребовал за свои услуги 450 тыс. рублей. Вознаграждение было выплачено, и до лета 2016 года чайная продукция продавалась в сети.

«Летом 2016 года менеджер попросил за свои услуги еще 570 тысяч рублей. Когда предприниматель ответил отказом, он ограничил присутствие товара в сети магазинов. После этого предприниматель обратился в правоохранительные органы, сообщил, что от него требуют деньги за совершение действий, входящих в служебные полномочия менеджера», — пояснили в управлении.

В отношении менеджера службы закупок ООО «Командор-холдинг» возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа в крупном размере). Идет комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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В «Командоре» Newslab.ru пояснили, что мужчина работал в компании несколько лет, ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. После того как об этом случае стало известно, он сразу был уволен. В сети отметили, что все подобные случаи, если они фиксируются, сразу же доводятся до сведения не только до сотрудников, у которых может возникнуть соблазн попросить «взятку», но и до поставщиков, которым объясняют, что необходимо выстраивать законные отношения с компанией, а не договариваться с конкретным менеджером.