Наемный работник пожаловался на державшего его на цепи бизнесмена

В Хакасии работник заявил, что работодатель держал его на цепи, с таким заявлением мужчина выступил 27 апреля в эфире телекомпании «Юг Сибири».

27-летний житель Саяногорска обвинил бизнесмена, который занимается лесозаготовкой, в том, что тот силой удерживал его в своем гараже и не платил за работу, которую выполнял молодой человек. Чтобы парень не сбежал, мужчина якобы прицепил его к машине при помощи цепи. Однако накануне, рано утром, работник сумел перерубить железные звенья и убежать — так он объяснил свое появление перед телекамерами с замком на шее.

«Насколько я знаю, он ему не платил. Если он даст ему там полтинник, ...продукты кое-какие, как мне говорит, он ему всё время лапшу возил», — рассказала родственница молодого человека.

По словам женщины, ее родственник — сирота и воспитывался в интернате. Официальной работы у него не было, поэтому пошел к предпринимателю. В последнее время жить ему приходилось на базе лесозаготовки, где выполнял тяжелую работу.

«Пока проводится доследственная проверка. Потом будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела — по какой статье, и, соответственно, о мере пресечения виновному лицу», — уточнила пресс-секретарь полиции Саяногорска Светлана Соломеина.

Сообщается также, что полицейские уже провели обыск в том самом гараже, где, предположительно, держали работника, и изъяли предметы, которые могут стать вещественными доказательствами.