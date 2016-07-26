Возбуждено дело о посаженном на цепь наемном работнике (видео)

Полицейские в Хакасии возбудили уголовное дело из-за посаженного на цепь работника, сообщили 2 мая в пресс-службе МВД России по республике.

Напомним, 27 апреля в эфире местной телекомпании вышел сюжет, в котором 28-летний местный житель рассказал, что его незаконно лишил свободы предприниматель. Версию молодого человека подтвердила и его родственница, добавившая что парню платили только едой, а иногда выдавались небольшие суммы

Сегодня в полиции сообщили: уголовное дело по факту незаконного лишения свободы возбуждено в отношении 42-летнего жителя поселка Черемушки.

«Потерпевший обратился с заявлением в дежурную часть ОМВД России по Саяногорску, где пояснил, что работодатель — индивидуальный предприниматель — во дворе частного дома в поселке Майна привязал его цепью к автомобилю. Ночью молодой человек сумел разрубить цепь топором и сбежать к своей родственнице, а утром обратился за помощью в полицию», — пояснили в пресс-службе.

Снимать цепь с шеи молодого человека пришлось сотрудникам МЧС России.

Санкция статьи 127 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Сейчас ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.