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Во дворе Покровского деталь от мусоровоза вспорола капот иномарки
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В Красноярском крае

Во дворе Покровского деталь от мусоровоза вспорола капот иномарки

27 апреля 21:33
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В одном из дворов красноярского Покровского на припаркованную иномарку рухнул тяжелый предмет — по предположениям очевидцев, это часть клешни мусоровоза. По данным свидетелей, инцидент произошёл во дворе на улице Караульной.

На фотографиях видно, что у легкового автомобиля пробито лобовое стекло и капот. Предположительно, пострадала Toyota Mark II. Очевидцы сообщили, что на припаркованную иномарку упала тяжёлая клешня спецмашины.

Фото: vk.com/kraschp
Фото: vk.com/kraschp
Фото: vk.com/kraschp
Фото: vk.com/kraschp

Информации о возможных пострадавших людях нет — где был водитель «Тойоты» в этот момент, неизвестно. Обсуждая последствия случившегося, одни интернет-пользователи пожалели его, а другие — осудили за неправильную, по их мнению, парковку — они предположили, что он оставил машину возле мусорных баков.

В ГИБДД пояснили, что к ним сообщения о данном происшествии не поступало. Не исключено, что водитель обратился к участковому полиции.

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